Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.782,08
ALTIN
1.025,74
DOLAR
17,97
STERLİN
21,64
EURO
18,24
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel...
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak

16 Ağustos 2022 Salı 13:39
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ilanda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos açıklaması
İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos açıklaması
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Naci Görür: Minimum 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz
Naci Görür: Minimum 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz
TÜBİTAK gemisi Marmara'ya açıldı; korkutucu sonuç tespit edildi
TÜBİTAK gemisi Marmara'ya açıldı; korkutucu sonuç tespit edildi
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
AV. DR. MEHMET EMİN TATLIPINAR, “YILIN HUKUK ADAMI” SEÇİLDİ
AV. DR. MEHMET EMİN TATLIPINAR, “YILIN HUKUK ADAMI” SEÇİLDİ
Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Lazer Epilasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول