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ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk'ün ev hapsi kaldırıld

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.

ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk'ün ev hapsi kaldırıld

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.

25 Haziran 2019 Salı 12:23
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ABD Başkonsolosluğu çalışanı Cantürk'ün ev hapsi kaldırıld

İSTANBUL - ABD Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, "Silahlı terör örgütüne üye olma" gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyordu. Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise "adli kontrol" uygulanıyordu.

Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verilirken duruşla 2 Ekim'e ertelendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD İstanbul BaşkonsolosluğuNazmi Mete CantürkEv Hapsi
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