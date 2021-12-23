"ABAY ve YUNUS EMRE: MANEVİ UYUM" ULUSLARARASI TOPLANTISI

HABER MERKEZİ

Çevrimiçi toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu şunları söyledi:

Türk Dünyasının Büyük Evladı Kazak Şairi Atam Mağcan Cumabay'ın ifadesiyle “uzaktaki kardeşiniz” olarak Ankara’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığından:

Değerli katılımcıları, Ata Yurdumuz Kazakistan’ı ve Abay Atamızın evlatları Kazak kardeşlerimi;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Yapılan bu toplantının insanlığın ortak değeri olan Yunus Emre ve Abay Kunanbay’ın çok daha iyi tanınmalarına ve çok daha iyi anlaşılmalarına vesile olmasını diliyor bu programın düzenlenmesinde katkısı olan bütün kuruluşlarımızı ve yetkilileri tebrik ediyorum.

Değerli katılımcılar,

Özelde Kazakların, genelde insanlığın yol göstericisi olan Abay Atamız, hayatı boyunca hakkı, adaleti, insanlığı, sanat ve bilimi tavsiye etmiş ve eski ile yeniyi büyük bir maharetle eserlerinde birleştirmiştir.

Kazak geleneksel hayat tarzını anlatırken milli olmasının yanında, telkin ettiği değerler ile de evrenseldir

“İnsanoğlu; insan oğlundan akıl, ilim, ar, huy denen şeylerle üstün olur. “ sözü onun evrensel kişiliğini ve takip edilmesi gereken büyük bir fikir adamı olduğunu gösterir.

“Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir.” Diyen Abay Atamızdan, 607 yıl önce Anadolu topraklarında dünyaya gelen Atamız Yunus Emre’de, zulmün yaygın olduğu zamanda halkına ve insanlığa; sevgiyi, hakkı, adaleti, hoşgörüyü ve barış telkin eden evrensel bir değerdir.

UNESCO’nun, 1995 yılını, Abay Kunanbay'ın Doğumunun 150.Yılı olarak, 2021 Yılını Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı olarak ilan etmesi de onlara verilen evrensel kıymettendir.

Yunus Emre ve Abay Kunanbay’ın “bizleri biz yapan” değerlerimiz olmaları yanı sıra, eserlerine ve dünyanın ilgisine bakıldığında onların sadece Müslüman-Türk dünyası için değil, insanlık için de ortak değerler olduklarını gururla görmekteyiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.

Yalçın Topçu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı