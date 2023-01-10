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AB PARTİ GENEL BAŞKANI İRFAN UZUN BASININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

AB Parti Genel Başkanı İrfan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Ocak 2023 Salı 11:48
AB PARTİ GENEL BAŞKANI İRFAN UZUN BASININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Doğru, tarafsız, objektif habere ulaşmak için, her türlü zorlu koşulda çalışan basın mensuplarının önemini vurgulayan Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, “Demokrasinin, en önemli yapı taşlarından biri de, halkın doğru habere ulaşma özgürlüğüdür. Bu doğrultuda, halkımızın, doğru, tarafsız, objektif haberlere ulaşması için, yer, zaman, mekan ayırt etmeksizin bazen çatışmanın ortasında, bazen tipinin altında çalışan basın mensuplarımızın fedakarlıkları takdire şayandır.” dedi.

Sayın Uzun, sözlerine şöyle devam etti; “Basın ve fikir hürriyetlerinin kısıtlanmasından ötürü, bugün haksız yere yargılanan veya ceza evinde olan, tüm basın mensuplarının, sahip olmaları gereken haklara, en kısa sürede kavuşmaları en büyük temennimizdir.

Doğru, tarafsız, objektif, güvenilir habere en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan, kendini haksızlığa karşı dimdik durmaya adamış, bu yolda her zorluğa göğüs geren tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü kutlu ve mutlu olsun.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Irfan UzunAdalet Birlik PartisiAB PartiAB Partisi
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