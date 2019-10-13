Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99028
ALTIN
281.698
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4382
EURO
6.4829
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor
Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor
41'inci İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü koşulacak
Son Dakika
41'inci İstanbul Maratonu 3 Kasım...
Bininci kök hücre nakline kutlama
Bininci kök hücre nakline kutlama
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da...
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava...
İş fırsatları için hemen tıkla!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' uygulaması yapıldığını, bu uygulamalarda toplam 137 kişinin gözaltına alındığını, çeşitli suçlardan aranan 815 kişinin de yakalandığını açıkladı.

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' uygulaması yapıldığını, bu uygulamalarda toplam 137 kişinin gözaltına alındığını, çeşitli suçlardan aranan 815 kişinin de yakalandığını açıkladı.

13 Ekim 2019 Pazar 15:00
10 Okunma
81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri dün ülke genelinde bahis, kumar ve oyun makineleri ile uyuşturucu suçlarına yönelik uygulama yaptı.

137 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

45 bin 467 personelin katıldığı uygulamada, yasa dışı bahis oynatan 111 kişi hakkında adli işlem, 185 kişi hakkında da idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Uygulamada 137 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 815 kişi de yakalandı. Ayrıca 1037 kişiye kumar oynamaktan dolayı idari işlem yapılırken 37 iş yeri de kapatıldı.

33 BİN KİŞİ ARANDI

Uygulamada, 44 bin 198 araç, 413 ikamet, 33 bin 445 şüpheliye arama yapıldı. Bu aramalarda 7,443 gram esrar, 1343 ecstasy hap, 170 kök kenevir bitkisi, 139 sentetik ecza, 64 metamfetamin, 53 gram sentetik kannabinoid, 41 gram skunk, 11 gram kokain ve 12 gram bonzai yakalandı. Uygulamalarda ayrıca, 78 bilgisayar, 8 yazıcı, 58 bin 750 TL para, 13 tabanca, 13 av tüfeği, 18 kuru sıkı tabanca, 220 mermi, 14 cep telefonu, 39 tombala makinesi, 14 oyun makinesi, 10 sigaramatik ve çok sayıda yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yasa Dışı BahisKumarNarkotikOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
Tarım Bakanlığı açıkladı; vatandaş tedirgin oldu
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'DEAŞ' açıklaması
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'DEAŞ' açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor
Kamışlı'ya inen uçak görüntülendi
Kamışlı'ya inen uçak görüntülendi
Komandolardan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Komandolardan Barış Pınarı Harekatı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yaptırım' cevabı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yaptırım' cevabı
Kayıp kaçak göçmenlerle ilgili iyi haber geldi
Kayıp kaçak göçmenlerle ilgili iyi haber geldi
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans