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80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak

04 Aralık 2022 Pazar 14:56
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

Başvurular 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesindeki (www.icisleri.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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