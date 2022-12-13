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8'li İDA sürüsü göreve hazır

13 Aralık 2022 Salı 14:43
8'li İDA sürüsü göreve hazır

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek otonomi özellikli insansız deniz araçları (İDA) projesinin 3'üncü aşamasında, denizde farklı görevler gerçekleştirebilen 8'li İDA sürüsünü hayata geçirdiklerini duyurdu.



Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Yüksek otonomi özellikli sürü İDA'ları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz. Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA sürüsü, farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama kurtarma, geniş alan tarama, tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek" dedi. 



Demir, ASELSAN ve alt KOBİ'lerce geliştirilen Albatros-S İDA sürü filosu ile ilgili yeni görüntüler de paylaştı. Videoda, 8'li İDA sürüsünün genişletilebilir İDA mimarisi ile tasarlandığı aktarıldı. Sürü zekası ve anlık ortak karar verme özelliklerinin olduğu, alt sürü grupları ile görev paylaşımı yaptığı, gelişmiş çevresel farkındalık, insan ve bot algılama özelliklerinin olduğu kaydedildi. Hedef takibi ve hedefe angaje olma özelliklerine de sahip olduğu aktarıldı. Farklı manevralarda hedefe yaklaşabilme kabiliyetlerine sahip olduğu belirtilen filonun gelişmiş sürü ve otonomi kabiliyetlerinin bulunduğu vurgulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İDAGörevSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
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