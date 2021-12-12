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7 Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 7 Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak

12 Aralık 2021 Pazar 17:11
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7 Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız...

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.12.2021 17:16
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