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7 Öğretim Elemanı alınacak

Beykent Üniversitesi 7 Öğretim Elemanı alacak

15 Ağustos 2021 Pazar 17:05
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7 Öğretim Elemanı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 6 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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