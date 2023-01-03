67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Zeytinburnu ve Zonguldak Merkez'de 67 konut ve 51 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı.



İhale için salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası konferans salonu - Halkalı ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonu - Zonguldak Merkez adreslerinde gerçekleştirilecek. Açık artırma 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. İhaleye internetten de katılım sağlanabilecek.



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