65’ten 30 yaşa hanımlardan diksiyon başarısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Halk Eğitim Merkezi kapsamında ücretsiz olarak sunulan diksiyon eğitimi Bahçeşehir Bilgi Evinde verildi. Sunucu ve Eğitmen Ahmet Furkan Başdemir tarafından verilen eğitimde daha iyi bir diksiyona sahip olabilmek ve etkili konuşabilmek amaçlandı. Eğitim 65’ten 30 yaşına her yaştan ev hanımı ve iş kadınlarının katılımıyla gerçekleşti. Diksiyonda yaşın bir engel olmadığı amaçlanan programda her bir öğrencinin gün gün göstermiş olduğu gelişim ile başarılı bir diksiyona sahip olabilmek amaçlandı. Programı tamamlayıp mezun olan hanımlar sertifikalarını aldı.