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65’ten 30 yaşa hanımlardan diksiyon başarısı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Başakşehir Belediyesi tarafından desteklenen diksiyon eğitimi bu kez kadınlara özel olarak verilmeye başlandı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:05
65’ten 30 yaşa hanımlardan diksiyon başarısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Halk Eğitim Merkezi kapsamında ücretsiz olarak sunulan diksiyon eğitimi Bahçeşehir Bilgi Evinde verildi. Sunucu ve Eğitmen Ahmet Furkan Başdemir tarafından verilen eğitimde daha iyi bir diksiyona sahip olabilmek ve etkili konuşabilmek amaçlandı. Eğitim 65’ten 30 yaşına her yaştan  ev hanımı ve iş kadınlarının katılımıyla gerçekleşti. Diksiyonda yaşın bir engel olmadığı amaçlanan programda her bir öğrencinin  gün gün göstermiş olduğu gelişim ile başarılı bir diksiyona sahip olabilmek amaçlandı. Programı tamamlayıp mezun olan hanımlar sertifikalarını aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir BelediyesiDiksiyon EğitimiBahçeşehir Bilgi Evi
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