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5. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

5. Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi 23 Kasım akşamı Karabağ Zafer kutlaması eşliğinde ödüller sahiplerini buldu. BHS GROUP ve Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü organizatörlüğü ile gerçekleştirilen İki Devlet Bir Millet şuuru ile bu yıl 5. kez gerçekleştirildi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 13:46
5. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

İki Ülkenin Sanat, Siyaset, Spor ve İş Dünyası’nın yoğun katılım gösterdiği gecede;

Yılın En İyi Belediye Başkanı: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca, Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Cem Belevi, Yılın En İyi Şarkısı: Dip Berksan, Yılın En İyi Sporcusu: Çağan Atakan Arslan, Yılın En İyi Bestesi Hep Mi Ben İle Ayaz Erdoğan oldu. Yılın En İyi Müzik Grubu: İkilem, Karabağ Zafer Kutlamasının Yapıldığı Gaziler ve Şehitlerin anıldığı bu anlamlı gecede; Yılın Kadın Bürokratı ödülü Kültür Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan’ a gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri
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