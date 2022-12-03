5. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

İki Ülkenin Sanat, Siyaset, Spor ve İş Dünyası’nın yoğun katılım gösterdiği gecede;

Yılın En İyi Belediye Başkanı: Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca, Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Cem Belevi, Yılın En İyi Şarkısı: Dip Berksan, Yılın En İyi Sporcusu: Çağan Atakan Arslan, Yılın En İyi Bestesi Hep Mi Ben İle Ayaz Erdoğan oldu. Yılın En İyi Müzik Grubu: İkilem, Karabağ Zafer Kutlamasının Yapıldığı Gaziler ve Şehitlerin anıldığı bu anlamlı gecede; Yılın Kadın Bürokratı ödülü Kültür Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan’ a gitti.