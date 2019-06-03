5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
DHA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
DHA