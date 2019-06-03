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5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:23
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5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 TeröristEtkisizIçişleri BakanlığıDiyarbakır
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