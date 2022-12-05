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5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kutlanıyor!

88 yıl önce bugün, 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önem taşıyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:40
5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü kutlanıyor!

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930'larda, Türkiye'de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade ediyor.

Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri'nden birisidir.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

Kadın hakları yolunda yapılan bu devrim, dünyaya emsal teşkil etmiş, Fransa, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Belçika, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nden yıllar sonra kadın vatandaşlarına bu hakkı tanıdı. 5 Aralık tarihi, Kadın Hakları Günü'nün dünyada kutlanmasını sağlayan özel bir gün olarak kabul ediliyor.

5 Aralık1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi.

Kadınlar seçme/seçilme hakkına Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960, İsviçre'de 1971, Çin'de 1971, Kuveyt'te 2005 ve Suudi Arabistan'da 2015 yılında kavuştular.

Önce Vatan Gazetesi

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