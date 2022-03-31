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31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü” anma toplantısı düzenlendi

Yalçın Topçu yaptığı konuşmada şunları söyledi;

31 Mart 2022 Perşembe 19:14
31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü” anma toplantısı düzenlendi

KEMAL SALLI

İSTANBUL

Yerli Düşünce Derneğinin, “31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü” anma toplantısına video konferans ile katılan Yerli Düşünce Derneği ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Değerli Kardeşlerim,104 yıl önce Bolşeviklerin Kırmızı Muhafızlar Ordusu desteğindeki Ermeni Çeteleri tarafından başta Bakü olmak üzere çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşan 50.000’in üzerindeki sivil Azerbaycan Türklerine karşı, Kuba, Lenkeran Şamahı, Zengezur, Haçmaz, Nahçıvan, Karabağ'da türlü işkencelerle tam  üç gün süren jenosit uygulandı.

Savunmasız insanlar yakılarak, kurşuna dizilip, canlı canlı toprağa gömülüp, bedenleri parçalanarak vahşice katledilmiş ve bu masum kurbanlara ait onlarca toplu mezar bulunmuştur.

1.Dünya Savaşı'nda 10 farklı cephede 7 düvele karşı savaşmasına rağmen,  Devlet-i Aliyye bu vahşete müdahale etmiş, ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nu  Azerbaycan’a öz  kardeşlerinin yardımına göndermiştir.

Kafkas İslam Ordusu, kısa sürede Ermeni ve Bolşevik unsurlarını yok ederek Bakü'ye kadar ulaşıp yapılan bu insanlık suçu vahşeti durdurmuştur.

Merhum Umum Milli Lider  Haydar Aliyev'in gayretleri sayesinde yeniden açılan bu soykırıma ait dosyalar bağımsız tarihçiler tarafından objektif bir şekilde incelenerek 31 Mart 1918'de Bakü'de ve diğer şehirlerde Azerbaycan Türklerine karşı yapılan vahşetin planlı bir soykırım olduğu ortaya çıkartılmıştır. 

Bunun üzerine,26 Mart 1998 yılında Umum Milli Lider Merhum Aliyev bizzat kendisinin onayladığı karar ile “31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" olarak ilan edilerek her yıl anılmaya başlanmıştır.

Türk-İslam Dünyası ve dünyadaki bütün iyi insanlar tarafından asla unutulmayan “31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü”nde, soykırım şehidlerini, Nuri Paşa ve kahraman askerlerini, Umum Milli Lider Haydar Aliyev’i saygı ,rahmet ve şükranla anıyoruz.

 Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Değerli kardeşlerim, bu vesile ile yarın ilk teravih ve ilk sahur ile karşılayacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi kutluyor, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yerli Düşünce Derneği Ve Uluslararası Aliya Düşünce DerneğiYalçın TopçuKemal Sallıönce Vatan
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