30 yıllık taş ustası Babacan, ‘Zümrüt aşkın taşıdır’

Yıllarını ustalığa adayan Salih Babacan, “Çocukluğumda, kapalı çarşının sokaklarında dolaşırken, tanıştığım ilk ustam ve sonrasındaki mesleğe olan aşkım otuz yıldır hiç bitmedi” dedi.

Tasarım dalında birçok ödül alan Babacan, “Bütün gelişimimi, tasarım ve imalat üzerine geliştirdim. Almış olduğum tasarım ödülleri, 3. kuşağa devir olan ve aile gibi olduğumuz müşterilerim ve her gün yeni bir üretim ve yeni bir gelişim heyecanı ile bitmeyen koşturmacalarım içinde devam ediyorum.”

Yeni yılın taşının zümrüt olacağını söyleyen Babacan, “2023 yılının teması doğa. Doğa olunca, en popüler renk yeşil. Yeşil olunca da en popüler taş zümrüt olacak.2023 kreasyonu için, ağırlıklı zümrüt ile çalıştığım tasarımlar, hem abiye hem günlük kullanımlar için çok şık ve keyifli.”

“Bolluğun, zenginliğin, aşkın taşı olarak tanınan zümrüt “Gücün Taşı“ olduğuna fiziksel, ruhsal ve duygusal dengeyi, ruhsal gelişimi, iletişimi, neşeyi, romantizmi, uyum ve birliği arttırdığına inanılır. Tüm kadınlarımızın, enerjilerini güçlendirmek, bolluk ve bereket içerisinde 2023 yılında onları daha çok mutlu etmek üzere, yeni tasarımlarımızdan alarak, kendilerini şımartmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.