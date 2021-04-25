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3 öğretim görevlisi alınacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

25 Nisan 2021 Pazar 14:46
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3 öğretim görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na; 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacak.

Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAtatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
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