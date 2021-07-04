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3 memur alımı yapacak

Çayıralan Belediyesi 3 memur alımı yapacak

04 Temmuz 2021 Pazar 16:58
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3 memur alımı yapacak

Çayıralan Belediye Başkanlığı, 3 memur alımı için ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çayıralan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla “Zabıta Memuru” ve “Memur” alınacak.

Detaylar için tıklayın

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.07.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
çayıralan BelediyesiMemur
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