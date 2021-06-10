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3 kurum uzmanından bilirkişi raporu

İzmir depremi soruşturmasında 3 kurum uzmanından bilirkişi raporu

10 Haziran 2021 Perşembe 14:08
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3 kurum uzmanından bilirkişi raporu

İZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 115 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depremiyle ilgili yaptığı soruşturma, 222 günde tamamlandı, 5 iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yanı sıra TÜBİTAK’tan uzmanlar bilirkişi raporu oluşturdu. Raporda, incelemeler sonucunda binalarda düşük kalite beton kullanıldığının, projelendirme hataları yapıldığının ve standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. 

İzmir’de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı. Depremden hemen sonra başlatılan ve 222 günde tamamlanan soruşturma kapsamında 5 iddianame oluşturularak kabulü için mahkemelere sunuldu. İddianamelerin 15 gün içinde ilgili mahkemeler tarafından kabul edilmesi ve davaların açılması bekleniyor. Ayrıca kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal'e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdüğü bildirildi.

Savcılık soruşturmasında, bilirkişi oluşturulması kararlaştırıldı ve enkazlar henüz kaldırılmadan, yıkılan, ağır hasarlı binalardan numune alınması sağlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarının yanı sıra depreme ilişkin ilk kez TÜBİTAK uzmanları da bilirkişi olarak görev üstlendi. Alınan numuneler, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi yetkililerine gönderildi. Üç kurum analizlerini yaptıktan sonra raporları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Üç rapor ışığında, ortak rapor oluşturulurken, binaların yapıldığı tarihte yürürlükte olan deprem yönetmeliği de mercek altına alındı, binalarda kullanılan malzemelerin deprem yönetmeliğine uyumlu olup olmadığı incelendi. Yapılan incemeler sonucunda binalarda düşük kalite beton kullanıldığının, projelendirme hataları yapıldığının ve standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Cumhuriyet BaşsavcılığıIzmir DepremiUzmanBilirkişi Raporu
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