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﻿3. Gıda Bankacılığı Zirvesi Gerçekleştirildi

İsrafı önleme vizyonu çerçevesinde yola çıkan ve birçok kurum ve kuruluşla yakın ilişki içerisinde olup Türkiye’de Gıda Bankacılığı Ağını kuran TİDER’in 3. Gıda Bankacılığı Zirvesi geçtiğimiz gün Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

03 Şubat 2023 Cuma 10:28
﻿3. Gıda Bankacılığı Zirvesi Gerçekleştirildi

TİDER, Türkiye’nin her ilçesinde bir gıda bankası açılmasını ve sistemin tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir ilkelerle işlemesini hedefleyerek kurduğu Türkiye Gıda Bankacılığı Ağında, 35 ilde bulunan 66 gıda bankası aracılığı ile yaklaşık 900.000 ihtiyaç sahibine temel ihtiyaçlar ulaştırılmaktadır.

2023 yılında da yüz yüze toplantılarına devam edilen 3. Gıda Bankacılığı Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından gıda bankacılığı çalışmaları yapan isimler ve ülkemizde de bu zincire katkıda bulunan birçok kuruluş katılım sağladı.

TİDER yönetim kurulu başkanı Hande Tibuk’un açılış konuşmasıyla başlayan zirvede bu yılda gıda israfını engellemek için yapılan çalışmalar veriler sunularak konuşuldu.

Zirvede aynı zamanda gıda bankacılığına en çok nakit bağışı yapanlar DSM Grup AŞ – Trendyol ve Net Holding, en çok ürün bağışı yapanlar Future Teknoloji Ticaret AŞ- İste Gelsin ve Danone Tikveşli Gıda ve İçeçek San. Ve Tic AŞ olurken en çok gönüllü katkısı olanlar ise Kerry Gıda, Teleperformance ve FIBA Holding olduğu açıklanırken, plaketleri kendilerine takdim edildi.

3. Gıda Bankacılığı Zirvesi kapsamında konuşmasını yapan Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burak Küntay da şöyle konuştu; “ TİDER gibi sivil toplum örgütleri; sadece toplumların bilinçlenmesinde değil aynı zamanda bu konuda bir sistem oluşması anlamında da çok ciddi rol oynuyorlar. İş birliği içerisinde global ölçekte pek çok organizasyon ve akademik çalışma yürüteceğiz. TİDER’in akademik partneri olmaktan ve bu etkinliğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Zirvede konuşma yapanlar arasında Nedim Türkmen, Ahmet Volkan Güngören, Berkan Özyer, Mustafa Lütfi İlkbahar, Oğuzhan Akınç, Ebru Baybara Demir, Oktay Kargül, İlker Taygan, Hatice Örs Bingöl, Buket Karagüç, Bahri Tiryaki, Ferit Canbek, Ferda Altuntaş gibi isimler vardı.  TİDER'in Türkiye temsilcisi olduğu Global Food Banking Network üyelerinden Gana ve Filipinler gıda bankaları da sanal katılım ile ülkelerindeki sistemleri ve yapılan çalışmaları paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
TİDER
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