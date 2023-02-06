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3 Büyük Şirket Arasında Sular Durulmuyor

Kervansaray Oteller Grubu, Kolan Hastaneler Grubu ve Solo Yatırım Holding arasında sular durulmuyor.

06 Şubat 2023 Pazartesi 13:15
3 Büyük Şirket Arasında Sular Durulmuyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz Ocak ayında devre tatil satışı alanında Solo Yatırım Holding ile masaya oturan ve anlaşma sağlayan Kervansaray Oteller Grubunun, aynı anlaşmayı daha öncesinden de Kolan Hastaneler Grubu ile de yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu durumdan dolayı Solo Yatırım Holdingin mağdur olduğu dile getirilmişti.

Solo Yatırım Holding Hak Arayışını Sürdürüyor

Kervansaray Oteller Grubu ile Ocak ayında imzalanan sözleşmeler ve yaptıkları anlaşmalar ile mağduriyetini beyan eden Solo Yatırım Holding yönetim kurulu başkanı Hakan Cengiz yaptığı açıklamada; ‘’Kervansaray Oteller Grubu ile yaptığımız devre tatil satışı anlaşması neticesinde, devralmamız gereken Bursa Kervansaray Termal Otelin, daha öncesinden Kolan Hastaneler Grubuna devredilmiş olduğunu üzülerek öğrendik. Konu ile ilgili tüm yasal süreçleri, elimizde bulunan resmi evrak ve sözleşmelerimiz ile başlatmış bulunmaktayız.’’ Dedi.

Turizm alanında ülkemizin güzide kuruluşlarından biri olan Kervansaray grubu ve sağlık sektöründe büyük bir kurum olan Kolan Hastaneler Grubu ile böylesine üzücü bir durum içerisinde oldukları için ziyadesiyle üzgün olduklarını dile getiren Solo Yatırım Holding, mağduriyet bildirirken, konuyla alakalı yasal süreç başlattıklarını da beyan etti.

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