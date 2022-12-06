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"3 aralık engelliler günü olmasın, sosyal buluşmaların adı olsun"

06 Aralık 2022 Salı 13:40
"3 aralık engelliler günü olmasın, sosyal buluşmaların adı olsun"

ASLI MERCAN SARI

Değerli basın yetkilileri ve sevgili misafirlerimiz;
bir, daha,  sosyal buluşmamıza hoş geldiniz...
Şehir mobilyamızın, binalarımızın,  ve sokaklarımızın erişilebilir olması içinhepimiz tanış olmalıyız'ki;
Tekerlekli sandelye kullanımına uyumlu kaldırım başlarına araç park edilmesin,
Ranpanın önü su birikintisi olmasın.
Kıymetli komşularımız, iş arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, kısaca bütün herkes!
doğru iletişim sosyal beraberlik başarılı girişimcilikle mümkün olur.^
(engelsiz insan mümkün değil; 
ama engellemeyen şehirler mümkündür)
3 aralık engelliler günü olmasın;
sosyal buluşmaların adı olsun.
özelleştirilmiş engelli alanları yerine;
her alandaki engelleri birlikte kaldıralım.
Birkez daha hoş geldiniz diyerek gelişimimizin devamını dileriz.
Girişimci, engelli, iş, insanları, derneği adına

Başkan Mustafa Şahin: 05336696317
Başkan yardımcısı Salih Arıkan: 05065149693

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