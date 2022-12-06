ASLI MERCAN SARI

Değerli basın yetkilileri ve sevgili misafirlerimiz;

bir, daha, sosyal buluşmamıza hoş geldiniz...

Şehir mobilyamızın, binalarımızın, ve sokaklarımızın erişilebilir olması içinhepimiz tanış olmalıyız'ki;

Tekerlekli sandelye kullanımına uyumlu kaldırım başlarına araç park edilmesin,

Ranpanın önü su birikintisi olmasın.

Kıymetli komşularımız, iş arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, kısaca bütün herkes!

doğru iletişim sosyal beraberlik başarılı girişimcilikle mümkün olur.^

(engelsiz insan mümkün değil;

ama engellemeyen şehirler mümkündür)

3 aralık engelliler günü olmasın;

sosyal buluşmaların adı olsun.

özelleştirilmiş engelli alanları yerine;

her alandaki engelleri birlikte kaldıralım.

Birkez daha hoş geldiniz diyerek gelişimimizin devamını dileriz.

Girişimci, engelli, iş, insanları, derneği adına

Başkan Mustafa Şahin: 05336696317

Başkan yardımcısı Salih Arıkan: 05065149693