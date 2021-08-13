Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1445.27
ALTIN
484.68
DOLAR
8.5531
STERLİN
11.8439
EURO
10.0737
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı
DOKAP Sözleşmeli uzman personel alacaktır
DOKAP Sözleşmeli uzman personel...
Milli Savunma Bakanlığından personel alım ilanı
Milli Savunma Bakanlığından personel...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Emet Belediyesinden kiralık otel
Emet Belediyesinden kiralık otel
İş fırsatları için hemen tıkla!

"299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı"

13 Ağustos 2021 Cuma 14:26
12 Okunma
"299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı"

ANKARA - Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Ege Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan ve Türkiye’nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyledi.


 

OGM Müdürü Bekir Karacabey, başta Antalya, Adana, Mersin ve Marmaris olmak üzere 16 günde yaşanan 299 orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu. Ege Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan ve Türkiye’nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyleyen Karacabey, “16 günde 54 ilde çıkan 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı. Orman teşkilatının 28 bölge müdürlüğünden ekiplerin seferber olduğu ve 16 gün boyunca devam eden orman yangınlarına pek çok şehirden itfaiye, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden askerler ve vatandaşlar destek oldu. Toplamda 5 bin 250 kişilik bir ekibin koordinasyonu ile kontrol altına alınan yangınlar için 18 su atar uçak, 68 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 430 iş makinası kullanıldı” diye konuştu.


 

‘ESAS KAYNAK İNSAN FAKTÖRÜ’


 

Günümüzde önemli bir afet haline gelen orman yangınlarının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu ifade edilse de, yangınların esas kaynağının insan faktörü olduğuna dikkat çeken Karacabey, “Yangınların yüzde 90’a yakın kısmı insan eli ile çıkıyor. Bunların sadece yüzde 6’lık kısmı kasten yakılarak çıkarılıyor. Geri kalan yüzde 84’lük kısmı maalesef vatandaşımızın ihmali, dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkıyor. Toplumun her bir ferdinin daha dikkatli, daha duyarlı davranmasıyla bu felaketlerin önüne geçmek mümkün” dedi.


 

‘HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜTÜ OLMASIN’


 

Karacabey, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusu ile ilgili, “Bu alanlar, hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın ki tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam ettirecek. Bu alanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi en kısa sürede üzerindeki yanmış olan ağaçlar çıkarılacak, temizlenecek. Daha sonra toprak fidan dikimine veya tohum ekimine hazır hale getirilecek. Bu sonbahardan itibaren tekrar ağaçlandırılarak, eski yeşil dokusuna kavuşacak. Hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın bu alanlar tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam edecek” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 13.08.2021 14:44
Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüOrman Yangınları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaypier Bomba gibi gündeme düşmeyi planlıyor..
Vaypier Bomba gibi gündeme düşmeyi planlıyor..
ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık
ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı
Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu
Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bartın'da kayıp Doğukan’ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Bartın'da kayıp Doğukan’ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı
Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı
Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi
Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi
Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan
Ordu’da 3 günlük yağışta 255 heyelan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma