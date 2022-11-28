21 Milyon: Türk Kripto Para Veri Paylaşım Platformu

2022 yılı da gösterdi ki kripto para birimlerinde volatil fiyat hareketleri bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Her ne kadar düşüşler yatırımcıları negatif etkilese de bazı trader’lar bu volatil piyasada para kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Bu noktada da kripto para birimlerinin fiyatlarının ve kripto para borsalarının anlık olarak takip edilebilmesi önem taşıyor. Bununla birlikte kullanıcıların hangi borsayı tercih edeceklerine karar vermeleri de uzun zaman alabiliyor. 21 Milyon da bu sorunları çözmekle ile birlikte özellikle Türk yatırımcıların ilgisini çekebilecek pek çok özellik sunarak kullanıcıların ilgisini çekiyor.

21 Milyon Nedir?

21 Milyon, kripto para birimlerinin fiyatlarını Türk Lirası bazında bir arada görebileceğiniz, Türkiye’de yer alan kripto para borsalarının verilerine anlık olarak erişebileceğiniz, tüm borsa paritelerini bulabileceğiniz ve kripto para borsalarının karşılaştırmasını yapabileceğiniz bir beri paylaşım platform olarak nitelendirilebilir.

21 Milyon’da bulunan kripto para birimlerinin fiyatlarının TL bazında kullanıcıya sunuluyor olması özellikle dikkat çeken bir durum olarak nitelendiriliyor Çünkü Türkiye kripto para yatırımı konusunda dünyada oldukça üst sıralarda yer alıyor ve bu sebeple de yatırımcıların işlerini kolaylaştıracak platformlar her geçen gün daha önemli hale geliyor.

21 Milyon sayesinde kullanıcılar, Türk kripto para borsalarında yer alan kripto para birimlerinin TL bazından fiyatlarını anlık olarak takip edebiliyor ve borsalardaki farklı fiyatları yine TL bazında karşılaştırabiliyor. Bu da özellikle arbitraj yapan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Platformda şu anda 8 Türk kripto para borsası ve 249 kripto para birimi yer alıyor. Bu kripto para birimleri içinde Dogecoin (DOGE), Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), Stellar (XLM), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) gibi pek çok popüler isim yer alıyor.

21 Milyon Puanı Nedir?

Platformda borsalar, “21 milyon puanı” adı verilen bir puanlama sistemine tabii tutuluyor. Platformun açıklamalarına göre, 21 milyon ekibi tarafından yapılan bu puanlama tamamen nesnel kriterlere göre hesaplanıyor. Hesaplama yapılırken ise platformun kuruluş yılı, şirket bilgileri ve açık adresi, mobil uygulamaları (IOS/Android), güvenlik (2FA vs gibi), sosyal medya takipçi sayıları, aylık ziyaretçi sayıları ve Alexa TR değerleri gibi çok sayıda tarafsız kriter kullanılıyor. Ayrıca belirlenen kriterler doğrultusunda puanlama her 3 ayda bir güncelleniyor.

Buna ek olarak kullanıcılar bir yandan gündemi takip ederken bir yandan da kazandıran ve kaybettiren kripto para birimleri sayfası aracılığı ile piyasaya hakim olabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, kullandıkları borsalar ile ilgili de yorumlarını da 21 Milyon aracılığı ile diğer yatırımcılarla paylaşabiliyor.