2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren " Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik " hükümleri uyarınca, Komisyon Başkanlığımızca düzenlenecek olan 2023 yılı İstanbul İli Tercüman Listesine başvuru yapmak için başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler ilanda belirtilmiştir.

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