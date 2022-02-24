2022: ŞUŞA YILI

VATAN HABER MERKEZİ - BAKÜ

Filmde, ünlü grafik sanatçısı Arif Hüseynov'un Karabağ'ın mimari anıtları, tarihi şahsiyetleri, aynı zamanda kazanılan Şanlı Zafer hakkında ustaca çizimleri ve bununla ilgili bilgiler yer alıyor.

Sunumun açılış konuşmasını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, 2022'nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Şuşa Yılı" ilan edildiğini ve teşkiltın bu yılın ilk etkinliğini Karabağ'a adadığını kaydetti. “"Şuşa'nın esrarengiz doğası, güzelliği, zengin kültürü, gelenekleri ve milli manevi değerleri ile yılımıza yansıyacağına inanıyorum.

Vakıf Başkanı, Şanlı Zafer'in ardından uluslararası teşkilarların başkanlarıyla, aynı zamanda Azerbaycan'a akredite büyükelçilerle beraber Şuşa`yı, bir bütün olarak Karabağ'ı ziyaret ettiklerini ve orada farklı duygular yaşadığını belirtti. Günay Efendiyeva, Karabağ Zaferini hem Azerbaycan, hem de Türk dünyasının yeni tarihinin en parlak sayfalarından biri olarak değerlendirdi. O, Başkanı olduğu Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın bu yıla katkıda bulunmaya çalışacağını vurguladı: “Film, Azerbaycan Halk ressamı Arif Hüseynov'un Karabağ'a ithaf ettiği 45 esere dayanıyor. Önce güzel resimler yapıldı. Sonra "Karabağ - tarihin sayfaları" adlı kitaba dahil edildi. Bunun ardından Arif beyin düşünceleri film haline getirildi."

Daha sonra konuklara "Karabağname" belgeseli gösterildi.

Etkinlikte konuşma yapan Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, etkinliği düzenlediği için Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva'ya teşekkür etti. Fuad Muradov, bu etkinliğin Azerbaycan halkının yeteneğini, Türk Dünyasının birliğini gösterdiğini vurguladı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimize Azerbaycan kültürünü desteklemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Azerbaycan dilini, gelenek ve göreneklerini korumaya çalışsınlar. Mehriban Aliyeva`nın inisiyatifiyle bugün 14 Azerbaycan evini kurduk. Bu kitaplar artık Azerbaycan evlerine teslim edildi” .

Törende konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı`nın yaptığı değerli çalışmalarla Türk Dünyası'nın kültürel mirasının tanıtımına bir kez daha katkıda bulunduklarını söyledi:. “Karabağ'ın zenginliği filmde bize güzel bir şekilde sunuldu. Gelecekte de toprakları özgürleştiren kahramanların çocukları ve torunları bu toprakların kime ait olduğunu gösterecek. Biz de bu değerli çalışmayı Türkiye'de tanıtmak için her zaman hazırız."

Sonda Azerbaycan Halk ressamı Arif Hüseynov, etkinliğin düzenlenmesine verdiği destek için Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'na teşekkür etti. Arif Hüseynov, yaptığı resimlerle Karabağ'ın tarihini, milli ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmaya çalıştığını kaydetti. O, konuşmasında resimlerinin Şuşa'da sergilenmesini arzu etdiğini söyledi.

Ardından konuklar, muğam eşliğinde Arif Hüseynov'un resim sergisiyle tanıştılar.

Etkinliğe Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin büyükelçileri, uluslararası kuruluşların başkan ve temsilcileri, kültür ve sanatın tanınmış isimleri katıldı.