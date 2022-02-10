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2022 DÜNYA KUPASINDA TÜRK MÜHENDİSİ İMZASI

Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Kara’ya Törenle Takdirname Verildi

10 Şubat 2022 Perşembe 10:53
2022 DÜNYA KUPASINDA TÜRK MÜHENDİSİ İMZASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Uzun yıllardır Katar’da bulunan Hatay’lı Türk Mühendis Ali Kara göstermiş olduğu başarılardan dolayı Katar Başbakanlığında düzenlenen ödül töreninde 2022 Dünya kupası hazırlıkları için gösterdiği başarı nedeni ile ödüllendirildi. Ali Kara Katar devletinde en yüksek mertebede görev alan Türk Mühendisi olarak Türkiye’de ki meslektaşlarının da taktirini topladı.

FIFA2022 Dünya Kupası hazırlıklarında İnşaat Mühendisliğinde gururlandık. Bugüne kadar onlarca mühendisimizin uluslararasi tecrube kazanmasına yardımcı olan, ve sadece Türk müsavirlik ve Müteahatlik sektörünün değil ayrıca Türk insaat malzemelerinin ve standardlarının Katar’da onaylanması ve kullanılması için  olağanüstü çaba harcayan, FIFA 2022 dünya kupası hazırlıklarında Stadyumlara yapılan otoyolların inşaasında önemli rol alan Yüksek İnşaat Mühendisimiz Ali KARA , Katar Başbakanı tarafından en yüksek mertebede takdirname alarak Türk Mühendisliğinin uluslararası platformda gurur kaynağı oldu.

Başbakanlık konferans salonunda yapılan ödül töreninde, Katar BaşbakanıKhalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thanitarafından mühendisimize ayrıca teşekkür edilmiş olup “Türk Mühendislerinin başarısı ve çalısma azminin diğer dünya ülkelerinden gelen mühendislerin çok üstünde olduğunu Ali Kara ‘nın yapmıs olduğu çaba ile gördük” sözleri, Türk Mühendisliğinin gururu oldu.Katar’in ulusal yazılı ve görsel medyası tarafından yakından takip edilen Ödül töreni Katar’lı Mühendislerin ve yöneticilerin ödül alımı ile son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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