2018'de 297 suç örgütü çökertildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın art arda gerçekleştirdikleri operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmadığı belirtildi.



4 BİN 565 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI



2018 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 47'si ulusal-bölgesel, 250'si yerel olmak üzere toplam 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı. Bunların bin 810'u tutuklandı. Emniyet ve jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlarda bir önceki yıla göre artış yaşandı. Buna göre, 2018 yılında düzenlenen operasyonlar 2017 yılına göre yüzde 33 arttı.



2019'DA 630 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar bu yılda devam etti. 2019 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında 141 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 608 şüpheli gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 630 şüpheli tutuklandı.



ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2019 yılında 151 tabanca, 32 kurusıkı, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek, 2018 yılında; 474 tabanca, 141 kurusıkı tabanca, 325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017 yılında 256 tabanca, 89 kurusıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise, 101 tabanca, 54 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirildi.



10 YABANCI UYRUKLU KİŞİ ÜLKELERİNE TESLİM EDİLDİ



Ayrıca son iki yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik olarak polis işbirliği kapsamında Türkiye'de yapılan operasyonlarda Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere 5’i örgüt lideri toplam 10 yabancı uyruklu kişi yakalanarak ülkelerine teslim edildi.