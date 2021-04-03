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200 Sözleşmeli Personel alınacak

Milli Savunma Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak

03 Nisan 2021 Cumartesi 09:42
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200 Sözleşmeli Personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında personel alımı yapılacaktır. 

Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru alanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.04.2021 10:01
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