2'nci 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı

ANKARA'dan sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 452 ton acil ihtiyaç malzemesi taşıyan 2'nci 'İyilik Treni' hareket etti. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, "Bu sabah itibarıyla 10 kargo uçağımız Pakistan’a ulaşmış durumda. 2'nci treni de gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah 3'üncü trenimizi buradan yine birlikte uğurlama imkanımız olacak" dedi.



Türkiye, 14 Haziran'dan bu yana devam eden yağışların neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a yardımı sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 500 ton acil ihtiyaç malzemesi taşıyan ilk 'İyilik Treni', 30 Ağustos'ta Ankara'dan hareket etti. Çadır, gıda kolisi ve muhtelif ihtiyaç malzemelerinden oluşan 452 ton acil yardım malzemesi taşıyan 2'nci 'İyilik Treni' de Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Törene AFAD Başkanı Yunus Sezer'in yanında Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun katıldı. Tren, İran'ın Zahedan İstasyonu’na kadar toplam 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde kat edecek.



'FELAKETİN BOYUTU ÇOK BÜYÜK'



AFAD Başkanı Sezer, Pakistan’a yapılan yardımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlarla İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştiğini belirtti. Sezer, "Pakistan’da koordinasyonda bulunan 20 arkadaşımız var. Kilometrelerce her yer su altında. Arkadaşlarımıza gönderdiğimiz çadırlardan çadır kent oluşturmaları söylendi; ama doğru dürüst çadır kent oluşturacağımız hiçbir kara parçası yok. Gerçekten felaketin boyutu çok büyük. İnsanlar ancak yolların kenarlarında bulabildikleri kara parçalarında derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Orada yoğun bir şekilde gıdaya ihtiyaç var ve milyonlarca insanın afetten etkilendiği belirtiliyor" dedi.



'HEDEFİMİZ 50 BİN GIDA MALZEMESİ, 10 BİN ÇADIR'



Sezer, bu sabah itibarıyla Türkiye'den 10 kargo uçağının Pakistan’a ulaştığını belirterek, "2'nci treni de gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah 3'üncü treni buradan yine birlikte uğurlama imkanımız olacak. Hedefimiz ilk başta 50 bin gıda ve hijyen malzemesi ve 10 bin barınma çadırı ve içerisinde barınma malzemelerin olduğu insani yaşamı sürdürebilecekleri alanları oluşturmaktı. Yaklaşık 1 haftada 9 bine yakın çadırımızı hem hava yoluyla hem demir yoluyla hem de yerelden temin ederek sağlamış durumdayız. Diğer taraftan 20 bin gıda paketimizi de yine aynı yöntemlerle oraya ulaştırdık. Kısa sürede hem 50 bin hem 10 bin hedefimize ulaşmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.



'YARDIMLARLA PAKİSTAN HALKI RAHATLAYACAK'



Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye gibi dost ve kardeş ülkelerin yaptığı yardımlarla afetin üstesinden gelebileceklerini aktaran Gazi, "Özellikle gıda alanında yapılan yardımlarla Pakistan halkı rahatlayacak" dedi.



TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ise TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, AFAD Başkanlığı ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile Pakistan’da sel felaketinden mağdur olanlara yardım eli uzattıklarını belirterek, "Büyük Zaferimizin 100'üncü yıl dönümünde 29 vagonuyla toplam 500 ton acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan ilk Pakistan İyilik Trenimizi uğurlamıştık. Bugün de 33 milyonu aşkın Pakistanlı kardeşimizin sel felaketi nedeniyle ihtiyaç duyduğu 28 vagon içerisinde 452 ton acil yardım malzemelerini taşıyan 2'nci İyilik Trenimizi uğurluyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Pakistan'da hayatını kaybedenler için dua okundu ve tren uğurlandı.