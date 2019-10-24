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2 ilde 104 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale ve Balıkesir açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen toplam 104 kaçak göçmen, yakalandı.

2 ilde 104 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale ve Balıkesir açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen toplam 104 kaçak göçmen, yakalandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:25
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2 ilde 104 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kadırga Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik uçağıyla lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bottaki 10'u erkek, 14'ü kadın, 19'u çocuk olan 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ise lastik bot içinde tespit edilen 19'u erkek, 11'i kadın, 31'i çocuk olmak üzere toplam 61 Suriye uyruklu kaçak göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Göçmençanakkale
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