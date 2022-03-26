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1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretli geçişler başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü’nde açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, ücretli araç geçişleri gece yarısı başladı.

26 Mart 2022 Cumartesi 18:46
1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretli geçişler başladı

ÇANAKKALE, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü'nde hizmete açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanırken, dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle ücretsiz geçişler sona erdi.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. internet sitesinde yer alan ücretlendirme tablosuna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler için otomobil 200 TL, motosiklet 50 TL, minibüs 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL, TIR'lar ise 950 TL ödeyerek geçebilecek. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan18 Mart Şehitleri Anma GünüÇanakkale Deniz Zaferi1915 çanakkale Köprüsüönce Vatan
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