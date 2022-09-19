19 Eylül Kırgız Cumhuriyeti'nde yas günü ilan edildi

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Ulusal yas günü, Kırgız Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı ülke genelinde ve ayrıca yurtdışındaki diplomatik ve konsolosluk kurumlarının binalarında indirilecektir. Ayrıca televizyon ve radyo şirketlerinde ve kültür kurumlarında eğlence programlarının ve etkinliklerinin geçici olarak durdurulması önerilir.

Bilindiği üzere 14-17 Eylül tarihlerinde Batken bölgesinde Kırgız-Tacik sınırında meydana gelen silahlı çatışmada Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı 59 kişi hayatını kaybetmiş, 134 kişi de yaralanmıştır.

Şu anda, sınırdaki askeri çatışmalar durduruldu.

Uluslararası Türk Akademisi’nin Kırgız Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti’nin Devlet Sınırlarındaki Duruma İlişkin Açıklaması

Uluslararası Türk Akademisi, Kırgız Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti’nin sınırlarındaki gergin durumdan derin endişe duymakta ve ateşkes, barışçıl çözüm ve müzakereler yoluyla durumun bir an önce istikrara kavuşturulması çağrısında bulunmaktadır.

Türk Akademisi sivil nüfus, sivil altyapı ve eğitim kurumlarına karşı kullanılan ve insan kayıplarına yol açan ağır silah kullanımını kınıyor ve vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletiyor.

Akademi, çatışmanın taraflarını, bir kez daha, iki komşu ülkenin devlet sınırlarında gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyor.

Türk Akademisi, her iki tarafın da mevcut krizi aşmak ve halklarının ve bölgedeki tüm ülkelerin yararına gelecekteki çatışmaları önlemek için gerekli adımları atmasını içtenlikle umuyor.

Fuzuli Mecidli,

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili