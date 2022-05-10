1800 rütbeli polis 2 yıllık kıdem haklarını istiyor

Haber: Murat Uygur

2015 yılında Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. maddesinde yapılan değişiklikle, LİSANS mezunu olan polis memurlarından gerekli aşamaları geçip amir olmaya hak kazananlar 4 yılda bir rütbe terfi etmeye başlamıştır.

Ancak; 2015 yılından önce yine LİSANS mezunu olan polis memurlarından gerekli aşamaları geçip amir olanlar Geçici Ek 26. madde ile kapsam dışı bırakılarak 6 yılda bir rütbe terfi etmeye devam ettirilmiştir.

Aynı kanunda 2019 yılında yapılan değişiklikle; 2015 öncesinde polis memurluğundan amirliğe geçen ve aynı zamanda LİSANS mezunu olan amirler 2019 yılı itibariyle 4 yılda bir rütbe terfi etmeye başlamıştır.

Ancak; 4 yılda bir terfi hakkı, eşit statüden geldikleri ve aynı eğitim düzeyine sahip oldukları emsalleriyle aynı tarih olan 2015 yılından geçerli sayılmaması kıdem kaybına yol açmıştır.

Bu kıdem kaybından dolayı, Hiyerarşinin son derece önemli olduğu Emniyet Teşkilatında emir verdikleri astlarından bir müddet sonra emir alacak duruma gelmişlerdir.

Mali yönden herhangi bir talep olmamakla birlikte, zaten rütbeler arasında maaşta aylık ortalama 80 TL gibi cüzi bir miktar fark etmektedir.

TALEBİMİZ

2019 yılında 4 yılda bir terfi almaya başlayan amirlerin emsalleri gibi 2015 yılından itibaren 2 yıllık kıdem haklarının verilmesidir.