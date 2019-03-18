Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104039
ALTIN
229.526
DOLAR
5.4644
STERLİN
7.2456
EURO
6.2028
İlk yarıdan daha iyi olması Beşiktaş'a yetmiyor
İlk yarıdan daha iyi olması...
Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye
Dijital açıdan bölgede en olgun...
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo...
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan Çocuklarla Buluşuyor!
İstanbul Satranç Derneği Başkanı Garabetyan...
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de
Gripin 23 Mart’ta Trump Cadde’de

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı

Takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında, kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı ve Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:55
0 Okunma
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı

15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısındaki binada karar duruşması görüldü. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar son sözlerini söyledikten sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti aralarında eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç ve Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 15 sanığı  "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıklar değişik suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. 

6 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Firari olan ve savunması alınamayan  FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
17 Aralık Kumpas DavasıKarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl coşkusu
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl coşkusu
Bakan Akar: Yeni askerlik sistemi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecektir
Bakan Akar: Yeni askerlik sistemi gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecektir
MSB'den hava harekatı açıklaması
MSB'den hava harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yunanistan'a tepki
Yunanistan'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki
Çavuşoğlu'ndan katliama sert tepki
Çavuşoğlu'ndan katliama sert tepki
Metro otopark inşaatındaki göçükten acı haber
Metro otopark inşaatındaki göçükten acı haber
Kaşıkçı cinayetinde 20 kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 kırmızı bülten

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans