15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

(DHA)

15 Temmuz Darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde demokrasi şehitlerini kabirleri başında dualarla andı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1.Ordu Komutanı Musa Avsever, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında dualar edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Saraçhane'de şehit olan İbrahim Yılmaz'ın babası Ünal Yılmaz, "15 Temmuzun seneyi devriyesinde evladımız ve bütün şehitlerimizi anmaya geldik. Yozgat'tan geldik. Gururluyuz ve üzüntülüyüz. Allah'a şükürler olsun her ne kadar evladımızı dünyadan şehit olarak vermişsek de daha güzeli, ezanımızı bayrağımızı haysiyet ve şerefimizin ayak altında kalmamaları bizim en büyük tesellimiz olmuş oluyor. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlara teşekkür ediyoruz. Söyleyecek çok bir şey yok. Şehitler zaten kendilerini anlatıyor. Peygamberimize komşu oluyor. Bu çok büyük bir mertebedir. Allah böyle bir acıyı böyle bir felaketi dünya Müslümanlarına bir daha dünya Müslümanlarına göstermesin" dedi.

"VATAN İÇİN EVLADIMI VERDİM AMA BİR DAHA OLSA BİR DAHA VERİRDİM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Ahmet Cankatar'ın annesi Atike Yağmur "Ben Ömer Cankatar'ın annesiyim. Oğlum Büyükşehir Belediyesi'nin önünde şehit oldu. O teröristler vurdular. Onu anıyoruz. Üçüncü senesi bu sene, çok şerefliyiz gururluyuz vatan için evladımı verdim ama bir daha olsa bir daha verirdim. Hepimiz birden çıkardık vatanımızı savunmak için. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

YİNE DE ÜLKEMİZ SAĞOLSUN

Şehit Ahmet Kocabay'ın annesi Tekine Kocabay ise "Benim acım tazelendi yine, gelmesem özlüyorum. Yine de ülkemiz sağ olsun. Allah iyi insanları başımızdan eksik etmesin. Dün geceden beri uyuyamadım. Gelmesem çok özlüyorum" dedi.

"BİZ KAZANDIK ÜLKE KAZANDI"

Ahmet Kocabay'ın kuzeni Fatma Kocabay "Bizim canımızın yarısı gitti. Biz kazandık ülke kazandı. İnşallah rabbim bir daha göstermesin. Aradan üç yıl geçti ama acı hala aynı. Buraya geldiğimizde içimizde bir şey var. Sanki hissediyoruz. Üç yaşında bir kızı var. Bu duyguları anlatamayız" ifadelerini kullandı. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

GÖKDELENLER KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerdeki dev bayraklar görsel şölen oluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 3. yılında Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerin üzerlerine asılan Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle Maslak adeta kırmızı beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu. Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

SÜPHAN DAĞI'NIN ZİRVESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDILAR

İstanbul Zirve Dağcılık Kulübü sporcuları ve Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 15 Temmuz şehitlerini anmak için 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na tırmandı.

Türkiye’nin en büyük 3. büyük dağı olan Süphan’ın zirvesine tırmanan sporcular şehitleri zirvede andı. Süphan’ın zirvesine tırmanan Fatih Bulut, Ferhan Cınbarcı, Celal Ergüney, Melih Mengi ve Erhan Çalışkan zirvede şehitler için bayrak açtı. İstanbul DHA

ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE 15 TEMMUZ ANMASI

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli İdari Uzman Serap Yakut tarafından, 15 Temmuz'a ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi. Mustafa SUİÇMEZ- ÇANAKKALE, (DHA)

BİTLİS'TE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, askeri erkân, polis memurları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından dua edildi. Program şehit mezarına karanfillerin konulması ile sona erdi. Etkinlikler çerçevesinde Bitlis merkez Ulu Cami'de ise şehitler için mevlit okutuldu.

BATMAN'DA 96 METREKARELİK TÜRK BAYRAĞI DALGALANMAYA BAŞLADI

Batman Üniversitesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle '15 Temmuz ihanetini unutmamak ve unutturmamak’ programı düzenlendi. Üniversitenin, Batı Raman kampüsünde yapılan programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Baro Başkanı Abdulhamit Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve çok sayıda yönetici katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin kampüsünde 42 metre uzunluğundaki direğe 96 metrekarelik bayrak çekildi. Bayrağın Türkiye'de göndere çekilenler arasında büyüklük bakımından 4'üncü olduğu belirtildi.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, önemli ve anlamı bir günde ay yıldızlı bayrağın göndere çekilmesinde emeği geçen Rektör Durmuş ile üniversite yönetimine teşekkür etti. Vali Şahin, Türk bayrağı birlik ve bütünlüğün sembolü olduğunu belirterek, "Amerikalılar tişörtlerine, masa örtülerine hatta mayolarına bayraklarını koyuyorlar ve bunda bir beis görmüyorlar. Halbuki biz bayrağımızı yere düşürmeyiz. Sebebi ona yüklediğimiz anlamda yatıyor. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak onun için ölen varsa vatandır' diyor ya şair. Biz ona baktığımız zaman inancımızı hatırlıyoruz. Biz bayrağa baktığımız zaman milli birliğimizi hatırlıyoruz, vatanımızı hatırlıyoruz. Biz bayrağımıza baktığımız zaman onun uğrunda şehit olan milyonları hatırlıyoruz. Sadece Birinci Dünya Harbi'nde üç milyon şehit verdik, topraklarımızı savunmak için. Bayrak için biz canımızı veririz. Bir an da düşünmeyiz. Bunu en son 15 Temmuz'da gördük. Her gün yaşıyoruz. Hedefimizde ay yıldızlı bayrağımızın topraklarımız üzerinde ilelebet dalgalanmasıdır. Birliğimizin bütünlüğümüzün sembolü olan ay- yıldızlı Türk bayrağımızı bu güzel kampüse yerleştirdikleri için tekrar üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi. Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 15 TEMMUZ YÜRÜYÜŞÜ

İzmir Demokrasi Üniversitesi mensubu yaklaşık 100 kişilik grup, Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Rektör Bedriye Tunçsiper ile öğretim üyeleri, cübbeleri ve ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "O gece, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçti. Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece adeta ikinci bir kurtuluş mücadelesine imza attı. Türk Milleti'nin aziz mensupları; 15 Temmuz gecesi cesareti, dirayeti, kararlı ve dik duruşu ile bir tarih yazdılar" dedi.

'ÜNİVERSİTEMİZ TAŞIDIĞI ÖNEMİN FARKINDA'

15 Temmuz darbe girişimine karşı koyanların, vatan için canlarını feda etmekten çekinmediğini, şehitlerin kalplerdeki mümtaz yerini daima muhafaza edeceklerini söyleyen Tunçsiper, 15 Temmuz'daki Türkiye'ye yönelik hain darbe girişiminin bir ilk olmadığını belirtti. Bu ihanetin değişik türlerini tarihin çeşitli dönemlerinde hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Tunçsiper, "Çok sayıda vatan evladımız yaralandı, şehit düştü. Bilek gücü ile yapamadıklarını da hainler vasıtası ile yapmak istediler ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça tüm çabaları boşa çıkmaya devam edeceğiz. Bu hain girişim sonrasında doğan ve adeta milli birlik ve beraberliğin, demokrasiye olan inancın bir anıtı gibi yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi, taşıdığı önemin farkında" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Rektör Bedriye Tunçsiper sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitemiz, demokrasimizi ve milletimizi gururla temsil etme yolunda üreteceği bilim ve yetiştireceği gençlerle İzmir'den tüm dünyaya açılan bir pencere olma azmindedir. İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi ve demokrasimizin bekçisi olacağız. Ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bize atalarımızdan miras, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin değerli bir emaneti olarak gördüğümüz ülkemizi, eğitimde, bilimi sanatta, sağlıkta, sanayide hemen her alanda söz sahibi ülkeler arasına çıkarmak için çok çalışacağız."

Daha sonra Narlıdere Şehitliği'ne giden Demokrasi Üniversitesi mensupları, burada şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)