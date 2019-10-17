Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93678
ALTIN
280.954
DOLAR
5.8607
STERLİN
7.5449
EURO
6.5204
İlker Başbuğ: Demokrat Parti'nin mücadelesini hiçbir parti yapmadı
İlker Başbuğ: Demokrat Parti'nin mücadelesini...
Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için sıraya girdi
Sağlıkçılar harekat bölgesine gitmek için...
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Kaş'ta başladı
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye...
Gökhan Töre: Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım
Gökhan Töre: Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde...
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik için dua edip, selam gönderdi.

15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik için dua edip, selam gönderdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:09
5 Okunma
15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İSTANBUL - 15 Temmuz Derneği tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda program düzenlendi. Programa şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk, "Çok şükür ki yine o gece millet olarak meydanlara akıp bu hayasızca akını durdurduk. 15 Temmuz'dan sonra peygamber ocağı dediğimiz ordumuzun içinde yuvalanan teröristler mahkemelerde hesap verdi. Ordumuz hainlerden temizlenmeye başladı. Ve üç yıl sonra bugün yine milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın terörden korunması için Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. 9 Ekim'de Fırat'ın doğusunda başlayan operasyonla pek çok terörist etkisiz hale getirildi. Ancak teröristlerin saldırıları sonucu sivil ve asker şehitlerimiz de oldu. Şehitlerimizin yakınlarının ne yaşadığını en iyi biz biliyoruz. Ocaklarına düşen ateşi söndüremesek de dualarımızla şehit ailelerimizin yanındayız" dedi.

"15 TEMMUZ'DA ARINDIRDIĞIMIZ PINAR ŞİMDİ BARIŞA AKIYOR"

Arslantürk, "Teröre terör demeyen, ambargodan, yaptırımdan bahseden bu ülkeleri 15 Temmuz'dan biliyoruz. Söz konusu Türkiye olunca demokrasi anlayışlarını askıya alıp darbeden, terörden yana tavır koyanlara en güzel cevabı 15 Temmuz'da verdiğimiz gibi bugün de Barış Pınarı Harekatı ile vereceğiz inşallah. Operasyon başladığında şunu bir kez daha çok net gördük ki FETÖ'sü, PYD'si PKK'sı DEAŞ'ı aynı safta buluştu. Firari FETÖ'cüler PKK'ya selam duran açıklamalar yaptı, yapıyor. YPG üç gün öncesine kadar savaştığını iddia ettiği DEAŞ'lıları hapishanelerden çıkarıp serbest bıraktı. Elbette bu zor günleri de birlik ve beraberlik içinde durarak geride bırakacağız. Dualarımız şu an Suriye'nin kuzeyinde vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğimiz'le. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerden arındırılmış ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışındaki başarılarına şahit oluyoruz. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da arındırdığımız pınar şimdi barışa akıyor" diye konuştu.

GRUP ASKER SELAMI GÖNDERDİ

Şehitler Anıtı'nda toplanan şehit yakınları ve gaziler basın açıklamasından önce Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Açıklamanın ardından Şehitler Makamı'na geçilerek Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle mücadele eden Mehmetçik'in zafere ulaşması için dua edildi.

"HEP DUA EDİYORUM TAŞ DEĞMESİN AYAKLARINA"

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak, "Bizim kahraman ordumuz 7 düvele karşı savaş veriyor, tüm varlığımızla arkasındayız, destekliyoruz. Bizim Türk milleti asker doğmuştur, asker ölür. Türk ordumuz bu savaştan inşallah muzaffer çıkacaktır" derken, şehit annesi Asiye Yıldız ise, "Hep dua ediyorum taş değmesin ayaklarına, yavrularımız sağ salim gelir inşallah" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehit Ailelerinden Barış Pınarı Harekatına DestekBarış Pınarı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı
Antalya'da, jandarmanın derin dalış eğitiminde 4 personel rahatsızlandı
Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu
Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu
Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi
Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi
Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa verildi
Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa verildi
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Savaş halinde değiliz, terör temizliği yapıyoruz
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
10 ayda 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandı
Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz
Terör gazileri ve şehit yakınlarından harekata destek: Seve seve gideriz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans