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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' Ankara'dan yola çıktı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:43
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' Ankara'dan yola çıktı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan İstanbul'a hareketi öncesi tören düzenlendi. Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ile yetkililer katıldı. Pezük, tren seferinin öncesinde yaptığı açıklamada, "Hain darbe girişiminin 5'inci yılında, bir yüksek hızlı tren setimizi, birlik ve beraberliğimizin sembolü haline gelen 15 Temmuz fotoğraflarıyla giydirdik. Ayrıca 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisince hazırlanan afişleri YHT'lerin içerisine asacak ve videoları tüm ekranlarımızda göstereceğiz. Bu yıl üçüncü kez giydirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni ile millet iradesinin ortaya koyduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. Trenimiz iki ay süresince Ankara-İstanbul-Ankara hattında yaklaşık 56 bin kilometre yol kat edip yaklaşık 60 bin yolcu taşıyarak o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' İstanbul'a uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik TreniAnkara
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