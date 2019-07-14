‘15 Temmuz’ Birlik ve Beraberlik Milletimizin Ruhunda Var!

HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Ülkemiz,15 Temmuz 2016 akşamı başlayıp, ertesi günün sabahına kadar tam bir birlik ve beraberlik mücadelesini kahramanca verdi. Dış faktörlerin kışkırtması ve desteği ile FETÖ üyesi askerlerin ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla kalkıştığı darbe

girişiminde bulunmuş; fakat halkımızın en önemli “birlik ve beraberlik” özellikleri

unutulmuş olsa da yüce milletimiz, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu hatırlatmıştı!

15 Temmuz gecesinin hain darbesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara inmeleri konusundaki çağrısı ile başarısızlıkla sonuçlanmış; ancak bu uğurda 250 yurttaşımız birlik-beraberlik-demokrasi şehidi olmuş ve yüzlerce vatandaşımız da yaralanmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, “Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.”

Atamızın da dediği gibi önceki, şimdi ve gelecek yeni nesil çocuklarımız vatan aşkı ile büyüyüp ve de büyüyecekleri için bu cennet vatanımız ilelebet yıkılmayacaktır.

Zaferlerle dolu tarihimizin önemli etkenlerinden biri yüce milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur.

Kahraman Şehitlerimizin İsimleri.

ŞEHİT ASKERLERIMIZ:

Sait ERTÜRK, Halit Yaşar MİNE, Ömer HALİSDEMİR

ŞEHİT POLİSLERİMİZ:

Meriç ALEMDAR, Zafer KOYUNCU, Önder GÜZEL, Mustafa TECİMEN, Fikret Metin ÖZTÜRK, Dursun ACAR, Ufuk BAYSAN, Münir Murat ERTEKİN, Cüneyt BURSA, Bülent YURTSEVEN, Zeynep SAĞIR, Kübra DOĞANAY, Muhsin KİREMİTCİ, Gülşah GÜLER, Seher YAŞAR, Cennet YİĞİT, Varol TOSUN, Hüseyin GORAL, Hurşut UZEL, Erol İNCE, Mehmet KARACATİLKİ, Murat ELLİK, Niyazi ERGÜVEN, Edip ZENGİN, urgut SOLAK, Demet SEZEN, Hakan YORULMAZ, Eyyüp OĞUZ, Feramil Ferhat KAYA, Mustafa SERİN, Halil HAMURYEN, Seyit Ahmet ÇAKIR, Halit GÜLSER, Alpaslan YAZICI, Faruk DEMİR, Sevda GÜNGÖR, Mehmet Akif SANCAR, Aytekin KURU, Fevzi BAŞARAN, Yakup SÜRÜCÜ, Mustafa ASLAN, Akif ALTAY, Birol YAVUZ, Velid BEKDAŞ, Murat ALKAN, Mehmet DEMİR, Yasin Bahadır YÜCE, Ferhat KOÇ, Yunus UĞUR, Mehmet ORUÇ, Ahmet ORUÇ, Muhammet Oğuz KILINÇ, Fırat BULUT, Hüseyin KALKAN, Köksal KAŞALTI, Hasan GÜLHAN, Mehmet Şevket UZUN, Kemal TOSUN, Serdar GÖKBAYRAK, Münür ALKAN, Ozan ÖZEN, Mehmet ÇETİN, Nedip Cengiz EKERI

ŞEHİT SİVİLLERİMİZ:

Ahmet ÖZSOY, Akif KAPAKLI, Ali ALITKAN, Ali ANAR, Ali İHSAN LEZGİ, Ali KARSLI, Alper KAYMAKCI, Ayhan KELEŞ, Battal İLGÜN, Beytullah YEŞİLAY, Bülent KARALI, Cengiz POLAT, Cuma DAĞ, Davut KARAÇAM, Emin GÜNER, Emrah SAPA, Erkan ER, Erkan YİĞİT, Fatih KALU, Fazıl GÜRS, Fuat BOZKURT, Hakan GÜLŞEN, Hakan ÜNVER, Halil IŞILAR, Hasan ALTIN, Hasan YILMAZ, Hüseyin GÜNTEKİN, İbrahim ATEŞ, İzzet ÖZKAN, Lokman BİÇİNCİ, Lütfi GÜLŞEN, Medet EKİZCELİ, Mehmet GÜLŞEN, Mehmet KOCAKAYA, Mesut YAĞAN, Muhammed YALÇIN, Mustafa KARASAKAL, Mustafa KOÇAK, Mustafa SOLAK, Mustafa YAMAN, Mutlu Can KILIÇ, Muzaffer AYDOĞDU, Necati SAYIN, Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU, Oğuzhan YAŞAR, Osman ARSLAN, Osman EVSAHİBİOĞLU, Ömer Can AÇIKGÖZ, Ömer İPEK, mer TAKDEMİR, Özgür GENÇER, Özkan ÖZENDİ, Ramazan KONUŞ, Rüstem Resul PERÇİN, Samet CANTÜRK, Selim CANSIZ, Serkan GÖKER, Suat AKINCI, Suat ALOĞLU, Sultan Selim KARAKOÇ, Sümer DENİZ, Şener DURSUN, Tevhit AKKAN, Uhud Kadir IŞIK, Ümit GÜDER, Vedat BÜYÜKÖZTAŞ, Volkan CANÖZ, Yakup KOZAN, Yasin YILMAZ, Yusuf ÇELİK, Yusuf ELİTAŞ, Ümit ÇOBAN, Volkan PİLAVCI, Aydın ÇOPUR, Adil BÜYÜKCENGİZ, Ahmet KARA, Ahmet KOCABAY, Akın SERTÇELİK, Askeri ÇOBAN, Ayşe AYKAÇ, Barış EFE, Batuhan ERGİN, Burak CANTÜRK, Burhan ÖNER, Cemal DEMİR, Cengiz HASBAL, Çetin CAN, Emrah SAĞAZ, Engin TİLBEÇ, Erdem DİKER, Erhan DÜNDAR, Erkan PALA, Erol OLÇOK, Fahrettin YAVUZ, Fatih DALGIÇ, Fatih SATIR, Ferdi YURDUSEVEN, Gökhan ESEN, H. İbrahim YILDIRIM, Haki ARAS, Halil KANTARCI, Hasan KAYA, Hikmet BAYSAL, Hüseyin KISA, İbrahim YILMAZ, İhsan YILDIZ, İlhan VARANK, İsmail KAYIK, İsmail KEFAL, Kader SİVRİ, Kemal EKŞİ, Köksal KARMİL, Lokman OKTAY, M. Fazlı DEMİR, Mahir AYABAK, Mahmut COŞKUNSU, Mahmut EŞİT, Mehmet Ali KILIÇ, Mehmet GÜDER, Mehmet KARAASLAN, Mehmet Şefik ŞEFKATLIOĞLU, Mehmet YILMAZ, Mete SERTBAŞ, Metin ARSLAN, Muhammet AKSU, Muhammet AMBAR, Muharrem Kerem YILDIZ, Murat AKDEMİR, Murat DEMİRCİ, Murat KOCATÜRK, Murat MERTEL, Murat NAİBOĞLU, Mustafa CAMBAZ, Mustafa KAYMAKÇI, Onur Ensar AYANOĞLU, Onur KILIÇ, Orhun GÖYTAN, Osman YILMAZ, Ömer CANKATAR, Ramazan MEŞE, Recep BÜYÜK, Recep GÜNDÜZ, Salih ALIŞKAN, Samet USLU, Servet ASMAZ, Sevgi YEŞİLYURT, Şenol SAĞMAN, Şeyhmus DEMİR, Şirin DİRİL, Şuayip SEFEROĞLU, Şükrü BAYRAKÇI, Tahsin GEREKLİ, Timur AKTEMUR, Tolga ECEBALIN, Türkmen TEKİN, Ümit YOLCU, Vahit KAŞÇIOĞLU, Vedat BARCEĞCİ, Yalçın ARAN, Yılmaz ERCAN, Yunus Emre EZER, Zekeriya BİTMEZ, Ramazan SARIKAYA, Ali Mehmet VUREL, Sedat KAPLAN, Jaouad MERROUNE, Murat İNCİ, Abdullah Tayyip OLÇOK, Mustafa DİREKLİ, Özcan ÖZSOY, Serhat ÖNDER, Yasin Naci AĞAROĞLU.

Kahraman Şehitlerimizi, Gazilerimizi Minnet ve Rahmetle Anıyoruz!