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1453 KRAL MEDYA `DAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ERGÜNEŞ `E  ZİYARET   

1453 Kral Medya Yayın Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah YİĞİT, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail ERGÜNEŞ `ı makamında ziyaret etti. 

10 Mart 2022 Perşembe 11:44
1453 KRAL MEDYA `DAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ERGÜNEŞ `E  ZİYARET   

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ziyaretinde Yiğit, Bakan Yardımcısı Ergüneş `e 1453 Kral Medya Yayın Gurubu `na Bağlı Dünyanın 7 Kıtasında ve Ülkemizin 7 Bölgesinde bulunan yaklaşık en az 8 dilde en fazla 12 dilde çeviri programı ile Dünya dillerine çevrili 61 Ulusal, Yerel ve Uluslararası İnternet Gazeteleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca 61.Haber Portallarında Dünya Dilleri İngilizce, Almanca, Rusça, Kazakça, Azerbaycan’ca, Kırgızca, Afrikaca, Arapca  v.b. dillerde haberleri yazdıklarını ülkemizde en çok Dünya dilleri ile yayın yapan haber siteleri olduğunu anlattı. 

 Bakan Yardımcısı Ergüneş, 1453 Kral Medya Yayın Gurubuna başarılar diledi. 

Yiğit ise, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail ERGÜNEŞ ` in yapmış olduğu çalışmaları 1453 Kral Medya Yayın Gurubu olarak takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı Bakan Yardımcısı Ergüneş `e teşekkür ediyorum dedi. 

 Ziyaret sonrası Hatıra Fotoğrafı çektiler.

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Anahtar Kelimeler:
1453 Kral MedyaT.C. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail ERGÜNEŞ
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