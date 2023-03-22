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14. EGE KADIN BULUŞMASI DENİZLİ’DE TOPLANDI!

Kadınlar kendi mücadelesi içerisinden gelen kız kardeşleri Mualla AKGÜN, Sibel UYAR, Hacer FOGGO, Raziye AKIŞIK, Emine SAĞLIK KANATSIZ, Nurcan DUYGU, Sevinç SOYER YAZGAN ve Filiz BALTA‘nın milletvekili olarak seçilmesini istiyor!

22 Mart 2023 Çarşamba 12:30
14. EGE KADIN BULUŞMASI DENİZLİ’DE TOPLANDI!

HABER: DİNÇER KARACALAR

2019’dan sonra ilk kez yüz yüze yapılan Ege Kadın Buluşması’nın 14.cüsü 18-19 Mart tarihlerinde Denizli’de (Colossae Hotel) gerçekleşti.

Ege Kadın Buluşması Platformu ve Denizlisporlu Kadınlar Derneği iş birliğinde 14.cüsü düzenlenen Ege Kadın Buluşması, Ege Bölgesi’ndeki çok sayıda belediyenin (Merkezefendi Belediyesi, Bozkurt Belediyesi, Balçova Belediyesi, Konak Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Serinhisar Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi) ve sivil toplum kuruluşunun destekleriyle organize edildi.

14. Ege Kadın Buluşması’nın ilk gününde Anayasa ve İstanbul Sözleşmesi’nden çocuk istismarına, yerel eşitlik eylem planından kadın yoksulluğuna, kadın muhtarlar ve kadınların siyasete katılımından kadına yönelik şiddete, kadın kooperatiflerinden yaklaşan genel seçimler ve yerel siyasette kadın temsiline, belediyelerde kadın çalışmalarından üniversitelerde eşitlik mücadelesine kadar hayati öneme sahip konular üzerinde belediye başkanları, aktivistler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. Buluşmanın ikinci günü ise atölye çalışmaları ile devam etti.

İki gün boyunca süren toplantının ana konularından birisi de yaklaşan genel seçimlerde kadın milletvekili sayısının artması ve Ege Kadın Buluşması Platformu içerisinde yıllarca mücadele eden kadın siyasetçileri Mualla AKGÜN, Sibel UYAR, Hacer FOGGO, Raziye AKIŞIK, Emine SAĞLIK KANATSIZ, Nurcan DUYGU, Sevinç SOYER YAZGAN ve Filiz BALTA‘nın adaylıklarının ve seçilmelerinin desteklenmesiydi. Toplantıda ayrıca afetlerde ve afet sonrası normalleşme süreçlerinde kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinde kadın siyasetçilerin önemine vurgu yapıldı.

Program atölye raporlarının sunumu, teşekkür belgelerinin takdimi, Ege Kadın Buluşması Platformu il sekretaryalarının belirlenmesi ve koordinatör seçimi ile tamamlandı.

Kadınlar her zaman, her yerde ve her koşulda birlikte güçlü!

Birlikte yürüyoruz, birlikte güçleniyoruz!

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