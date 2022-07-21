Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.525,91
ALTIN
956,21
DOLAR
17,68
STERLİN
21,18
EURO
18,03
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
100 kaymakam adayı alınacak
100 kaymakam adayı alınacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

100 kaymakam adayı alınacak

21 Temmuz 2022 Perşembe 13:57
100 kaymakam adayı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 kaymakam adayı alınacak.
Sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Adaylar başvurularını, 2-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022’dir.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
YALÇIN TOPÇU: "Allah KKTC ve halkını korusun ve yüceltsin varlığını daim ve kaim eylesin"
YALÇIN TOPÇU: "Allah KKTC ve halkını korusun ve yüceltsin varlığını daim ve kaim eylesin"
İstanbul'da Kazakların Türkiye'ye göçünün 70. yıldönümü kutlanıyor
İstanbul'da Kazakların Türkiye'ye göçünün 70. yıldönümü kutlanıyor
1959 YILINDAN  BU GÜNLERE...
1959 YILINDAN  BU GÜNLERE...
Azerbaycanlı gazeteci Karabağ'ın geri alındığı için gözyaşları içinde teşekkür etti
Azerbaycanlı gazeteci Karabağ'ın geri alındığı için gözyaşları içinde teşekkür etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول