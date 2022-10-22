10 Soruda İhtiyaç Kredisi

Nakit ihtiyacınız söz konusu olduğunda bankaların size sunduğu ihtiyaç kredilerinden destek alabilirsiniz. Bu noktada ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce aklınızda birçok soru işareti oluşabilir. Biz de sorunlarla dolu bir süreç yaşamayın diye, bu kredi türü ile ilgili sorulabilecek en önemli soruları ve yanıtlarını sizin için derledik. Bu yanıtlar, aklınızdaki soru işaretlerini gidererek kredi başvuru sürecinizin daha sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilir.

Kaç Çeşit İhtiyaç Kredisi Var?

İhtiyaç kredileri eğitim, tatil, yol, giyim ve seyahat gibi bireysel harcamalarınız ya da hizmetler için gerekli nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilmenizi sağlar. Nakit ihtiyaçlarınızın bu şekilde karşılanması ve geri ödemelerin uzun vadelere bölünmesi mümkündür. Bankalar tarafından müşterilerine sunulan farklı ihtiyaç kredileri mevcuttur. Bunlar arasında bayram kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi, eşya kredisi ve sağlık kredisi yer alır.

Kimler İhtiyaç Kredisi Başvurusu Yapabilir?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapabilmeniz için ilk olarak 18 yaşını doldurma koşulu aranır. Daha sonraki aşamalarda işiniz, maaşınız ve kredi notunuz incelenir. Uygun görüldüğü takdirde ihtiyaç kredisi başvurunuz onay alır.

İhtiyaç Kredileri En Yüksek Kaç Ay Vadeli Alınır?

İhtiyaç kredileri söz konusu olduğu zaman talep edilebilecek en yüksek vade sayısı 36 ay olarak belirlenir. Yasal zorunluluklar ön plana çıktığı için 36 ayın üzerindeki vadeler şu aşamada mümkün değildir.

Kredi Notu Nedir?

Kredi Kayıt Bürosu, sizin bu zamana kadar olan kredi ödeme alışkanlıklarınızı kayıt altında tutar. Aynı zamanda kredi limitlerini kullanma oranlarınız ve geçmişte aldığınız krediler de bu notun belirlenmesinde önem teşkil eder. Eğer kredi notunuz belirli standartların üzerindeyse bankalar tarafından kredi başvurunuz kısa sürede onay alabilir. Fakat risk oranlarınız yüksek olduğu zaman süreç sizin adınıza bir hayli zorlaşır. Düzenli yapılan ödemeler ise ihtiyaç kredileri başvurularında bir hayli önemlidir.

İhtiyaç Kredisi Limiti Ne Kadar?

Bankalardan talep edebileceğiniz en yüksek ihtiyaç kredisi tutarları yasalar ile belirlenir. Buna göre aylık taksit ödemeleriniz, belgeleyebileceğiniz aylık gelirinizin %50’lik kısmını geçmemelidir. %50’ye kadar olan kısımlar adına kredi kullanmayı deneyebilirsiniz. Fakat ödemeleri yaparken zorlanmamak adına kredi çekeceğiniz zaman limiti detaylı bir şekilde araştırmanız tavsiye edilir.

Kredi Faiz Oranları Neden Önemli?

İhtiyaç kredisine başvurmadan önce bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Bütün bankaları kapsayan tek bir oran söz konusu olmadığından, faizler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterebilir. Kredi başvurusu yapmadan önce yapılabilecek araştırma sonucunda ihtiyaç kredisinin faiz oranlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Böylelikle kendiniz için en uygun olabilecek geri ödeme imkanlarıyla kredinizi alabilirsiniz. Uzun vadede çok daha fazla ödeme yapmamak adına faizlerin detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Bununla birlikte, banka seçimini de özenle yapmak gerekir. Enpara.com gibi düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı tanıyan bir bankadan kredi almanız, bu noktada oldukça mantıklı bir karar olacaktır.

Kredi Masrafı Nedir ve Neden Önemlidir?

Kredi onayınız geldikten sonra sigorta ve tahsis ücreti gibi bazı ek masraflarla karşılaşabilirsiniz. Hayat sigortası ve kaza sigortalarını yaptırmak ise zorunlu tutulur. Bankalar, başınıza kötü bir durum gelirse kredinizi ödeyememeniz durumunda güvence elde etmek için bu sigortaları zorunlu tutar.

Ek olarak dosya masrafları da gider kalemleri arasında yer alır. Kredi masrafları ve diğer ayrıntıları bankalardan bankalara göre değişkenlik gösterebilir. Bu tür ek masrafları göz önünde bulundurarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Enpara.com gibi dosya masrafı talep etmeyen bankaları tercih etmeniz, sizin adınıza çok daha kazançlı olacaktır.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Bankalara başvurduğunuz zaman yapılacak hesaplamalarda vade, tutar ve faiz göz önünde bulundurulur. Bu veriler eşliğinde aylık taksit, toplam ödeme, dosya masrafı ve ödenecek toplam faiz ortaya çıkar. İhtiyaç kredisi hesaplama aracı kullanarak almak istediğiniz kredi tutarı ve istediğiniz vadeye göre özel hesaplamalar yapabilirsiniz. Hesaplama işlemlerini oldukça kolay bir şekilde yapabilir ve ihtiyaç kredinizin ödeme detayları ile alakalı geniş kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz.

Bütçenize Göre Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Alabilirsiniz?

Kredi notunuz bankanın belirleyebileceği alt sınırın üzerinde yer alıyorsa ve geliriniz ile talep ettiğiniz kredi tutarlarında orantı söz konusuysa başvurunuz onay alabilir. Hesaplama yapılacağı zaman resmi olarak bildirdiğiniz borçlarınızın aylık ödemesinin, maaşınızın %50’lik kısmından daha fazla olmaması önemlidir. Geliriniz artmaya başladıkça aynı şekilde alabileceğiniz kredi miktarında da artış söz konusu olabilir.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için çeşitli kanallardan destek alabilirsiniz. Bankalara ait olan mobil uygulamalar, internet siteleri ya da bireysel olarak banka şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Mobil bankacılık yöntemleri ile krediye başvurmanız son derece pratik olabilir. Bu noktada seçimi tamamen kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu için en avantajlı banka olan Enpara.com'dan kredi almak için hemen web sitesini ziyaret edebilir, başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!