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1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Taksim'de Kazancı Yokuşu'nda anıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TBB üyeleri Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı.

30 Nisan 2020 Perşembe 15:12
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1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

İSTANBUL - 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TBB) üyeleri Taksim’e gelerek 1977 yılı 1 Mayıs’nda hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu grup, Taksim Meydanı’na geldi. Grubun uyarılara rağmen sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Polis etrafı bariyerlerle çevrili  Kazancı yokuşuna grup üyelerini tek tek alanın içine aldı. Saygı duruşunun ardından yokuşa karanfiller bırakıldı.

Ardından polis eşliğinde sessiz bir şekilde Şişhane Parkı’na yürüyen grup bir süre burada bir anma etkinliği düzenleyerek, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı ve parka karanfil bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kazancı YokuşuTaksim1 Mayıs 1977DİSKKESKTmmobTbb
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