06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI

HABER: CUMHUR EVCİL



Çelenk sunma törenini müteakiben Taksim’den Gülnihal Vapuru’nu karşılayacak konuklarımıza katılmak üzere Sarayburnu’na hareket edeceğiz.

Saat 11:11’de Kadıköy İDO İskelesi önünden katılan konuklarımızla beraber “GÜLNİHAL VAPURU” ile Sarayburnu’na hareket edeceğiz ve Sarayburnu Denizcilik İşletmeleri İskelesine çıkacağız.

Saat 11:55’de Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde Kurtuluş Günü Anma Programı için buluşacağız. Çelenklerin sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve günün anlam ve önemi hakkındaki konuşmaları müteakip şükür duası edeceğiz. Tekrar Gülnihal Vapuruna binerek, Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi önüne gideceğiz.

Saat 14:00’de Dolmabahçe Saat Kulesi önünde yeniden bir araya gelerek, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşmayı müteakip, mehter marşları ile kurtuluşu kutlayacağız. Tekrar Gülnihal Vapuru’na binerek Kulesi Askeri Lisesi hizasına kadar zafer turu atacak ve dönüşe geçerek, Sarayburnu/Sirkeci ve Kadıköy’de konuklarımızı indireceğiz.

Kutlama programımıza katılmak isteyen konuklarımızın, program akışına uygun olarak, kendilerine en uygun buldukları yer ve zamanda aramıza katılmaları önemle rica olunur.

Gülnihal Vapuru: Kadıköy-Sarayburnu-Dolmabahçe-Boğaz Turu-Sarayburnu-Kadıköy güzergahında seyir yapacaktır.

Program 16:30’da sona erecektir.

ÜCRETSİZDİR