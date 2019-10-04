Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu
Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj...
Yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hastane de kapatıldı
Yılda 50 bin hayvanın tedavi...
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık 27 gemi batığı bulundu
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık...
Hereke halılarına ilgi azaldı
Hereke halılarına ilgi azaldı
Isaac Promise hayatını kaybetti
Isaac Promise hayatını kaybetti
İş fırsatları için hemen tıkla!

06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI

06 Ekim 2019 Pazar günü, saat 10:00’da Valilik Programı gereğince Taksim Atatürk Anıtında olacağız.

06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI

06 Ekim 2019 Pazar günü, saat 10:00’da Valilik Programı gereğince Taksim Atatürk Anıtında olacağız.

04 Ekim 2019 Cuma 17:39
7 Okunma
06 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU’NUN 96’NCI YILI KUTLAMA PROGRAMI

HABER: CUMHUR EVCİL


Çelenk sunma törenini müteakiben Taksim’den Gülnihal Vapuru’nu karşılayacak konuklarımıza katılmak üzere Sarayburnu’na hareket edeceğiz.

Saat 11:11’de Kadıköy İDO İskelesi önünden katılan konuklarımızla beraber “GÜLNİHAL VAPURU” ile Sarayburnu’na hareket edeceğiz ve Sarayburnu Denizcilik İşletmeleri İskelesine çıkacağız.

Saat 11:55’de Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde Kurtuluş Günü Anma Programı için buluşacağız. Çelenklerin sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve günün anlam ve önemi hakkındaki konuşmaları müteakip şükür duası edeceğiz. Tekrar Gülnihal Vapuruna binerek, Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi önüne gideceğiz.

Saat 14:00’de Dolmabahçe Saat Kulesi önünde yeniden bir araya gelerek, günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşmayı müteakip, mehter marşları ile kurtuluşu kutlayacağız. Tekrar Gülnihal Vapuru’na binerek Kulesi Askeri Lisesi hizasına kadar zafer turu atacak ve dönüşe geçerek, Sarayburnu/Sirkeci ve Kadıköy’de konuklarımızı indireceğiz.

Kutlama programımıza katılmak isteyen konuklarımızın, program akışına uygun olarak, kendilerine en uygun buldukları yer ve zamanda aramıza katılmaları önemle rica olunur.

Gülnihal Vapuru: Kadıköy-Sarayburnu-Dolmabahçe-Boğaz Turu-Sarayburnu-Kadıköy güzergahında seyir yapacaktır.

Program 16:30’da sona erecektir.

ÜCRETSİZDİR

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulun Kurtuluşu96ncı Yıl Kutlama ProgramıCumhur EvcilTESUD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı
HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı
Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Çeşme açıklarında 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
İşsiz kadınlara iğrenç tuzak!
İşsiz kadınlara iğrenç tuzak!
İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı
Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
Trend Mobilya Dünya Mobilya Trendlerini Tek Çatı Altında Topluyor!
Trend Mobilya Dünya Mobilya Trendlerini Tek Çatı Altında Topluyor!
Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti
Türkiye İMSAD/Erdoğan: Binalarımız gerçek bir testten geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans