Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.29
ALTIN
500.27
DOLAR
8.8605
STERLİN
12.0820
EURO
10.2801
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa...
YSK'den personel alımı yapıyor
YSK'den personel alımı yapıyor
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut...
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YSK'den personel alımı yapıyor

05 Ekim 2021 Salı 11:40
11 Okunma
YSK'den personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra teşkilatına açıktan atama yoluyla 103 personel alınacak.  

Başvurular 7 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 18 Ekim 2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
Elektrik üretim santrali satışa sunuldu
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı
TOKİ'den Şanlıurfa Akçakale'de konut satışı
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
30 Kamu Konutu Satışa Çıkıyor
30 Kamu Konutu Satışa Çıkıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma