Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yıldız Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alacaktır.

Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.

AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

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