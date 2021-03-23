Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 19.04.2021 - 23.04.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No: 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz.