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Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alıyor

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 80 personel alacak

22 Nisan 2021 Perşembe 11:35
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Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal  Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter olmak üzere 80 personel alınacak.

Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Sınava katılma koşulları, başvuru ve sınav tarihi/yeri ile diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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