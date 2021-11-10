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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'den satılık fabrika

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A,Ş. mülkiyetindeki kargir un fabrikası ihale ile satışa çıkarıldı.  
 

Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 84’te bulunan 101 ada 742 parselde kayıtlı 7.718,80 m² arsa alanına sahip kargir un fabrikası ve fabrikaya ait teçhizatın satış ihalesi 3 Aralık 2021 tarihinde Banka Genel Müdürlük Binasında düzenlenecek olan ihalede “Kapalı Zarfla Teklif Alma” usulüne göre peşin bedelle satılacak.


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası A.Ş.Satılık FabrikaUn Fabrikası
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